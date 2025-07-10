شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يدفع بشيرين عبد العظيم على فردي الشيوخ بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار ومساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام، اليوم بأوراق ترشحها رسميًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة القاهرة، وذلك في اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح، في خطوة تعكس إيمان حزب «المصريين الأحرار» بدور المرأة في الحياة السياسية.

جدير بالاشارة أن شيرين عبد العظيم تُعد واحدة من أبرز الإعلاميات المصريات، صاحبة سجل مهني وثقافي حافل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، جمعت فيه بين العمل الصحفي الميداني، والتدريب الدولي، والإدارة الإعلامية، والمشاركة في العمل العام والتطوعي.

حصلت شيرين عبد العظيم على ليسانس الآداب – قسم اللغة الفرنسية من جامعة عين شمس، وتُجيد ثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، إلى جانب إتقانها لأدوات العصر الرقمي في التحرير والتواصل والإنتاج

وتعمل مساعد رئيس تحرير "الأهرام إبدو" والمسؤولة عن تغطيات وزارة الداخلية والفعاليات الثقافية والاجتماعية،

ومدربة دولية معتمدة في مجال سلامة الصحفيين من الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، وقدمت تدريبات في مناطق الأزمات حول العالم.

يمثل ترشح شيرين عبد العظيم عن حزب "المصريين الأحرار" نموذجًا حيًا لتمكين المرأة المصرية وتقديمها في مواقع التأثير وصنع القرار، بما تملكه من خبرات وثقافة ووعي سياسي ومجتمعي، كما أن نشاطها السياسي ممتد لأكثر من ١٤ سنة وتقلدت عدة مناصب حزبية بحزب المصريين الأحرار مابين أمانة المرأة والتدريب وصولاً لعضوية الهيئة العليا.

وفي تصريح لها عقب تقديم أوراق الترشح، أكدت عبد العظيم أن "المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قادرًا على الربط بين الرؤية الوطنية والتحديات المجتمعية، وأن صوت المرأة القوية الواعية واولوية تحقيق برامج فعلية لحزب المصريين الأحرار الذى يتبني الهوية الوطنية شكلا ومضمون سيكون فاعلًا في بناء سياسات أكثر شمولًا وعدالة."