شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الجبهة الوطنية يزور أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

استكمالا للدور المجتمعي الذي اضطلع به حزب الجبهة الوطنية منذ تأسيسه، زار وفد من قيادات الحزب أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 18 فتاة في إحدى قرى المنوفية، وذلك للإطمئنان على الأسر وتذليل كل الصعاب التي قد تواجههم، ودعمهم إجتماعيا وإنسانيا في تخطي الآثار النفسية التي لحقت بهم جراء فقدان الضحايا وترأس الوفد النائب أحمد حجازي أمين الحزب بالمنوفية، وشارك فيها كل من اللواء د. مصطفى شحاتة، شيرين فتحي أمين مساعد أمانة الحماية الاجتماعية بالأمانة المركزية، ومحمد موسى مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، وعبد الحفيظ نصير أمين مساعد أمانة المنوفية، في حضور عمدة القرية وبعض قياداتها.



وقال أحمد حجازى أمين الحزب بالمنوفية في كلمة موجهة لأسر الضحايا، إن حزب الجبهة الوطنية، بداية من رئيسه د.عاصم الجزار، وأمينه العام السيد القصير إلى أحدث عضو منضم للحزب يشاطرون الأهالي مصابهم الجلل، ويدعو الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان تواصل الحزب هو واجب انسانى ووطنى