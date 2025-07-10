قوى الأمن: توقيف مطلوب عند مفرق منيارة بحقه 5 مذكرات بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نتيجة المتابعة الميدانية والاستعلاميّة الّتي تنفّذها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويُدعى: "م. ط." (مواليد عام 2004، لبناني)، بحقّه 5 مذكّرات عدليّة، بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-07-07، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، نصبت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة مفرق منيارة، أسفر عن توقيفه"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وسُلّم إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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