تفقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والمدير العام لصندوق قطر للتنمية بالإنابة فهد بن حمد السليطي والوفد المرافق أعمال البناء في المبنى الجديد ل​مستشفى بيروت​ الحكومي الجامعي- الكرنتينا، والتي تمولها دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية. وكانت جولة على المستشفى بحضور المديرة كارين صقر ورئيس مجلس إدارة المستشفى ميشال مطر ومدير دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هشام فواز. وأثنى الوفد على "سير الأعمال التي تنفذ بوتيرة تؤشر إلى إنتهائها في الوقت المحدد في المشروع في نهاية العام المقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة ووفد قطري تفقدا أعمال بناء مبنى مستشفى الكرنتينا الممول من قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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