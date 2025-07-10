الجيش الاسرائيلي زعم اغتيال قائد المدفعية في قطاع الساحل في حزب الله بغارة المنصوري

زعم ​الجيش الإسرائيلي​ أنه استهدف، في وقت سابق اليوم، منطقة المنصوري جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل محمد جمال مراد، الذي ادعى أنه يشغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله.

وادعى الجيش الاسرائيلي أن مراد كان مسؤولًا عن عدة عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الاسرائيلية خلال الحرب، وشارك في محاولات لإعادة بناء قدرات المدفعية في منطقة الساحل خلال الأشهر الأخيرة.