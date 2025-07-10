ماكرون دعا لاعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا وبريطانيا

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى "اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا وبريطانيا"، معتبرا أنه "الطريق الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

واشار ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الى انني "اؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان لل​اعتراف بدولة فلسطين​ وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".