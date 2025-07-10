أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مفاوضات إنهاء الحرب في قطاع غزة ستبدأ فور بدء وقف إطلاق النار، مشددا على أن إسرائيل ستعود إلى القتال إذا لم يتم نزع سلاح حركة حماس وتفكيكها خلال فترة 60 يوما.
وأضاف نتنياهو أن تحديد هوية الاسرى الذين سيُفرج عنهم ليس بيد الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل ترغب في تحريرهم دفعة واحدة، إلا أن الأمر يتم على مرحلتين وليس دائما وفق إرادتها.
وأكد أن إسرائيل ستخوض مفاوضات تتعلق بإنهاء دائم للحرب، وينبغي أن تُعقد هذه المفاوضات وفقا لشروط إسرائيل، موضحا أنه "إذا تم نزع سلاح حماس عبر المفاوضات فهذا جيد، وإلا فسنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا".
ولفت نتنياهو إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قضايا غزة والمنطقة وخارجها سيُفصّل لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ مع وقف إطلاق النار وقد نعود للقتال خلال 60 يوما إذا لم يتم نزع سلاح حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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