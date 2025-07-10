الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة

اشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ الى ان "طقسا صيفيا معتدلا على الساحل وحار نسبياً على الجبال وفي الداخل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية ما بين (٣ و٥ درجات)".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتشكّل الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانًا علماً ان الحرارة القصوى على الجبال المتوسطة ستكون اعلى من الساحل".

واوضحت ان "طقس السبت غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية بينما ترتفع في المناطق الداخلية ويتشكّل الضباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية".

وذكرت ان "طقس الأحد قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة و يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة "، مضيفة أن "طقس الإثنين قليل الغيوم مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل بحيث تقارب معدلاتها".