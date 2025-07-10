حبيب: مصرف الإسكان لا يميز بين مواطن وآخر بل شروط إعطاء القروض تشمل جميع اللبنانيين

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أنّ المصرف لا يميز بين مواطن وآخر أو بين منطقة وأخرى، بل إنّ شروط إعطاء القروض تشمل جميع اللبنانيين من دون استثناء، مشدداً على أن رفع سقف القرض إلى 100 ألف دولار يهدف إلى ​دعم ذوي الدخل المحدود​ والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة.

كلام حبيب جاء خلال زيارة تفقدية لفرع مصرف الإسكان في صيدا، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ووفد من المصرف، حيث اطّلع على نشاط الفرع وآلية تقديم القروض، والتقى عدداً من طالبي القروض من مناطق الجنوب كالنبطية، الصرفند، صيدا، صور وغيرها.

وفي المناسبة، زار حبيب والوفد المرافق عدداً من الشخصيات الروحية في المنطقة، فالتقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في دار الإفتاء، حيث وصف الزيارة بأنها "بالغة الأهمية" وأكد أخذهم بتوجيهات المفتي، موجهاً إليه دعوة لزيارة المقر الرئيسي للمصرف في بيروت، ومطلعاً إياه على آخر نشاطات المصرف، ولا سيما قرار رفع سقف القرض من 50 إلى 100 ألف دولار.

كما زار حبيب دار الإفتاء الجعفري في صيدا، حيث التقى مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، في حضور أمين عام الإفتاء في لبنان السيّد محمد بدر الدين، إضافة إلى زيارته مطرانيتي الروم الأرثوذكس والموارنة في المدينة.