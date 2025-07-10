نشرت كتائب القسام الجناج العسكري لحركة ​حماس​، مشاهد توثّق تنفيذ إغارة على تجمع لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأظهرت المشاهد استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين، بالإضافة إلى محاولة أسر أحد الجنود خلال العملية.

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام نشرت مشاهد توثق إغارة مقاتليها على تجمع لجنود اسرائيليين ومحاولة أسر جندي شرق خانيونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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