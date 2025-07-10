عراقجي: إيران منفتحة على الحوار النووي بشرط ضمانات أميركية بعدم شن أي هجوم والاعتراف بالأخطاء

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن بلاده لا تزال منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، بشرط أن تقدم واشنطن "ضمانات بعدم شن أي هجوم"، وأن تلتزم بـ"الاحترام المتبادل" وتعترف بـ"الأخطاء".
وفي حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية استبعد عراقجي أي تفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني، واصفًا إياه بأنه "دفاعي وردعي".
ورأى عراقجي أن الهجمات الأميركية على منشآت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسببت بأضرار جسيمة لا تزال ايران بصدد دراستها، مؤكّدًا حق بلاده في طلب تعويضات. وأضاف أن فكرة تدمير البرنامج النووي أو إيقاف برنامج نووي سلمي يهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة والطب والصيدلة والزراعة، هي "خطأ في التقدير".
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