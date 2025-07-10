اشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في حديث لـmtv الى ان "موقفنا لم يتغيّر وحزب الله هو منظمة إرهابية مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي وجناحه العسكري".
ولفتت الى اننا "لا نريد أن نرى حزب الله أو أي مجموعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو في إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: موقفنا لم يتغيّر وحزب الله هو منظمة إرهابية مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي والعسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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