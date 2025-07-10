اعلن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "المنظمة تمكنت من إدخال نحو 75 الف ليتر من الوقود الى قطاع غزة، لتكون أول شحنة مماثلة منذ 130 يوما".
وقال دوجاريك "نحتاج نحن وشركاؤنا الى مئات آلاف الليترات من الوقود يوميا للاستمرار في عمليات حيوية تتيح إنقاذ ارواح، ما يعني أن الكمية التي دخلت بالامس لا تكفي حتى لتغطية يوم واحد من الحاجة الى الطاقة"، محذرا من توقف خدمات حيوية عن العمل "في حال عدم إدخال كميات أكبر فورا الى قطاع غزة"
كانت هذه تفاصيل خبر دوجاريك: الأمم المتحدة أدخلت وقودا الى غزة للمرة الأولى منذ 130 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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