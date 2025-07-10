اندلاع حريق حراجي ضخم في سهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي

أفادت قناة "الإخبارية السورية" بـ"اندلاع حريق حراجي ضخم قرب بلدة نبع الطيب في سهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي"، مشيرة لـ"استنفار فرق الإطفاء لبدء عمليات الإخماد بالتعاون مع الأهالي". وأكدت محافظة حماة أن "الفرق تعمل للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى منازل المدنيين القريبة وسط ظروف مناخية صعبة". وأضافت أنه "لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار فيما تتواصل الجهود لاحتواء ألسنة اللهب والحيلولة دون تفاقم الوضع". ويأتي هذا الحريق بعد حرائق ضخمة اجتاحت مناطق مختلفة في الساحل السوري وما زالت مندلعة منذ 8 أيام.

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