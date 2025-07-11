حماس: عرضنا سابقا التوصل لصفقة شاملة لتبادل الأسرى ووقف العدوان وانسحاب شامل لكن نتانياهو رفض وما زال يراوغ

أعلنت حركة ​حماس​ أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض عرضًا سابقًا تقدّمت به الحركة للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى، مقابل وقف دائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كامل للجيش الاسرائيلي، والسماح بتدفّق المساعدات الإنسانية.

وأكدت الحركة في بيان أنها تواصل التعامل بإيجابية ومسؤولية في المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف العدوان وانسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع.

ورأت حماس أن تصريحات نتانياهو، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة، تكشف عن "نواياه الخبيثة والسيئة" وتؤكد أنه يضع العراقيل أمام جهود التوصل إلى اتفاق.

وأضافت أن نتنياهو "ما يزال يراوغ ويضع مزيدًا من العراقيل أمام صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان على غزة".