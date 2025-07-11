وول ستريت جورنال: مخاوف لدى الشؤون القانونية للجيش الإسرائيلي بشأن خطة كاتس لنقل الفلسطينيين إلى منطقة قرب رفح

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بوجود مخاوف لدى الشؤون القانونية في الجيش الإسرائيلي بشأن خطة وزير الدفاع يسرائيل كاتس لنقل الفلسطينيين إلى منطقة مخصصة قرب رفح. وأوضحت الصحيفة أن خطة كاتس تقضي بتولي الجيش الإسرائيلي عملية نقل الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المخاوف القانونية تتعلق باحتمال تعرض هذه الخطة لاتهامات بالتهجير القسري.

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