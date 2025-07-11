أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ مدينة ​البترون​ فُجعت بوفاة ابنها الشاب المغترب إسطفان جميل زبليط، إثر تعرّضه لحادث مأساوي في عمله في إحدى الدول الأفريقية، حيث سقطت قطعة حديدية على رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور. وقد خيّم الحزن في مدينة البترون وبين أصدقائه ومحبيه.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: وفاة مغترب لبناني إثر تعرّضه لحادث مأساوي في عمله في إحدى الدول الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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