رياشي بعد لقائه الراعي: بات الجميع يدرك أهمية حياد لبنان ومن دونه لا ازدهار ولا استقرار ولا إعمار

زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​ملحم رياشي​ البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، وعرض معه للأوضاع في المنطقة ولبنان في ظل الظروف المقلقة التي تمر بها البلاد.

ولفت رياشي الى انه "نقلت للراعي تحيات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أمل لقاء قريب بينهما، وتطرقنا إلى أوضاع المنطقة ولبنان في هذه الظروف المقلقة جدًا، وأكدنا أهمية حياد لبنان الفاعل، الذي بات واضحًا للجميع، خصوصًا في ضوء الأحداث الأخيرة بين إسرائيل وإيران، حيث يدرك الجميع أن لا ازدهار ولا استقرار ولا إعمار من دون الحياد".

وكان البطريرك الراعي قد استقبل أيضًا المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، اللذين وضعاه في أجواء التنسيق القائم بين الوزارة وبلديات المنطقة، لمواكبة الاستعدادات لاستقبال السياح والوافدين إلى المنطقة بمناسبة مهرجانات الأرز الدولية وموسم الاصطياف، وطلبا بركته لهذه الجهود.

كما استقبل الراعي رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، على رأس وفد من كهنة الأبرشية ولجان الرعايا، طالبين بركته الأبوية. وقال المطران سويف بعد اللقاء: "هذا اللقاء تقليد سنوي مع بداية الصيف، جئنا خلاله لنتمنى لغبطته صيفًا مباركًا، ونطلع على توجيهاته ونطلعه على أوضاع الأبرشية ونشاطاتها وتحدياتها".