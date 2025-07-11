هاني: العمل جارٍ على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع القنب الطبي والصناعي التي ستتولى إدارة هذا القطاع

أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في حديث تلفزيوني" أن العمل جارٍ على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع ​القنب الطبي​ والصناعي، والتي ستتولى إدارة هذا القطاع وتنظيم منح التراخيص.

وأوضح هاني أن زراعة القنب تتم حاليًا بالطريقة التقليدية، مشددًا على أن دور الهيئة الناظمة سيكون الإشراف على هذه الزراعة، وتنظيمها، ورعايتها بما يضمن الاستفادة المثلى منها.

وأشار إلى أن التقديرات التي قدّمتها شركة "ماكينزي" بيّنت أن زراعة القنب يمكن أن تضيف مليار دولار إلى الناتج الزراعي، مع إمكانية رفع هذا الرقم في حال اعتماد مقاربة عملية مماثلة لما قامت به دول أخرى.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك مخاوف لدى بعض المواطنين من مسألة المخدرات، معربًا عن أمله في أن يتمكن لبنان من إدارة قطاع القنب بالشكل الصحيح كدولة مسؤولة