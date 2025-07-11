أشار النائب رازي الحاج، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها ومارسها على الأرض وهو ​حزب الله​، ومن سيقف في وجه الحزب إذا حاول استخدام سلاحه في الداخل، ليس باقي اللبنانيين، بل القوى الشرعية المسلحة المولجة حماية اللبنانيين".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج: لا أحد من الافرقاء في لبنان مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها ومارسها على الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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