شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: تجدد نيران في مبنى ملحق بسنترال رمسيس تحت السيطرة.. ولا تأثير على الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

طمأن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المواطنين بأن تجدد اشتغال الحريق الذي اندلع منذ دقايق في سنترال رمسيس، لن يؤثر على خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو المعاملات المالية مطلقاً، مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر .

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة تتابع بعناية شديدة تطورات الحريق الذي شهد تجددا للاشتعال في أحد أجزاء سنترال رمسيس، حيث عقد علي الفور غرفة عمليات مصغرة بالتنسيق مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافة إلي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باستمرار انعقاد اللجنة البرلمانية لمتابعة الأزمة.

وأكد رئيس اللجنة أن السنترال خرج مؤقتا من الخدمة جراء الحريق الأول ، إلى أن فرق الحماية المدنية تسيطر علي الاشتعال بالكامل.

وشدد أحمد بدوي علي أن وزارة الاتصالات والشركة الوطنية للاتصالات تتخذان كل التدابير لضمان استمرار الخدمات دون أي انقطاع.

ونوه بدوي إلي عوده كافه الخدمات بنسبه 100% خلال الساعات القليله القادمة، سواء فيما تبقي من الانترنت الاراضي أو بعض الخدمات بإحدي الشبكات.