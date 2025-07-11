الحوثيون: سنضمن معاملة إنسانية لأفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" الذين تم إنقاذهم

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة ​أنصار الله​ (الحوثيين) محمد البخيتي، أن "الحوثيين يضمنون معاملة إنسانية لأفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" الذين تم إنقاذهم".

ولفت الى ان "لقد برهنت قواتنا البحرية على واجبها الديني والأخلاقي بإجلائهم، وهم يتلقون جميع الرعاية الطبية اللازمة، وقرار تسليمهم بيد القوات".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن فرق الإنقاذ انتشلت 4 بحارة آخرين من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها الحوثيون وغرقت في البحر الأحمر، فيما لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين.

وأعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية يوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة "إترنيتي سي" التي كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، بزورق مسير و6 صواريخ مجنحة وباليستية، ما أدى إلى إغراقها بشكل كامل، موضحة أن بعض أفراد الطاقم قد أنقذوا.