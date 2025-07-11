الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات نسف للمنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف ضخمة للمنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة وسمع دوي الانفجارات في أرجاء القطاع. كما أطلقت الطائرات المسيّرة النار بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من حي التفاح تزامنا مع إلقاء قنابل غازية، فيما تواصل القصف المدفعي لأحياء التفاح والشجاعية والزيتون، ووصول شظايا القدائف إلى المنازل.

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