انتخاب محمد مطر رئيسا لاتحاد بلديات شمال بعلبك وأحمد المولى نائبا له

استكملت اليوم في مركز محافظة بعلبك الهرمل في مدينة بعلبك، انتخابات رؤساء الاتحادات البلدية ضمن نطاق قضاء بعلبك، حيث تم انتخاب محمد نجيب مطر رئيسًا لاتحاد بلديات شمال بعلبك، وأحمد المولى نائبًا له، بإشراف المحافظ بشير خضر، ومواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وبمشاركة رؤساء البلديات الأعضاء في الاتحاد وممثليهم.

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