الخارجية البولندية: بولندا سترد على إغلاق روسيا للقنصلية في كالينينغراد بطريقة مناسبة

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن "​بولندا​ سترد على إغلاق روسيا للقنصلية في كالينينغراد بطريقة مناسبة".

وكانت قد أمرت وزارة الخارجية الروسية بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث.

وأوضحت الخارجية في بيان أمس الخميس، أنها "ستغلق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرغ وبسكوف وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرغ ومكتبها في بسكوف وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرغ".

وأمرت لاتفيا وإستونيا، في وقت سابق من هذا الشهر، بإغلاق قنصليات روسيا بسبب غزوها أوكرانيا بينما طلبت ليتوانيا من السفير الروسي المغادرة.