هيئة الأركان الأوكرانية: هاجمنا مصنع لوخوفيتسي للطيران بمنطقة فورونين داخل روسيا ودوي انفجارات في المكان

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، "أننا هاجمنا "مصنع لوخوفيتسي" للطيران بمنطقة فورونين داخل روسيا ودوي انفجارات في المكان".
وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت روسيا هجماتها الليلية على أوكرانيا، ولا سيّما على كييف، وأتت الهجمات الأخيرة بعدما أعادت الولايات المتحدة التأكيد على دعمها لأوكرانيا. وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه حصل على "مواعيد ملموسة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسليم أسلحة جديدة.
وفي سياق الجهود الأميركية، يقوم الموفد الأميركي كيث كيلوغ بزيارة رسمية لأوكرانيا اعتبارا من الإثنين، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية غورغي تيخي.
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