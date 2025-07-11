معلومات للــ"LBCI": تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه عند معبرَي جديدة يابوس وجوسية

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، عن "تحرّكات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس- المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان".

وأشارت إلى وجود "وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في وزارة الإعلام السورية للإخبارية السورية، بأن "لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وتؤكد الحكومة على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين".