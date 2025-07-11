منسى استقبل سفير الدانماراك وبحث مع عيد في أوضاع السجون

إستقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، سفير الدانمارك في لبنان كريستوفر فيفيكي، وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الدفاعية والإنسانية، إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما التقى اوزير منسى رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزيف عيد، وتم التطرق إلى واقع السجون اللبنانية وسبل تحسين أوضاع الموقوفين.
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