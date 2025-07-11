ترامب: نعمل الآن على إخراج المهاجرين غير الشرعيين من بلدنا

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّ "ما حدث في فيضانات تكساس كان مروعًا وسندعم حاكم الولاية وسكانها".

إلى ذلك، أوضح ترامب "أننا حققنا نتائج جيدة بشأن الهجرة والرئيس الأميركي السابق دونالد بايدن سمح بدخول 25 مليون شخص إلى بلدنا دون التحقق منهم"، مؤكدًا "أننا نعمل الآن على إخراج المهاجرين غير الشرعيين من بلدنا".

في سياق آخر، علّق الرئيس الأميركي مسألة فرض الرسوم الجمركية، حيث رأى أنّ "دولًا عدة حول العالم استغلتنا لفترات طويلة"، في وقت تدخل فيه رسوم جمركية جديدة حيّز التنفيذ في 1 آب المقبل.