ترامب يعتزم إصدار بيان "مهم" بشأن روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم إلقاء "بيان مهم" بشأن روسيا، فيما تستعد الولايات المتحدة لإرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا عبر مشتريات من الحلفاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترامب لشبكة إن.بي.سي.نيوز عبر الهاتف: "اعتقد أنني سوف أصدر بياناً مهما بشأن روسيا يوم الاثنين (المقبل)".

وانتقد ترامب في الحوار، مجددا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا.

كما قال إنه يتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون عقوبات أكثر صرامة بشأن روسيا برعاية الحليف المقرب العضو بمجلس الشيوخ عن كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام.

وقال ترامب للشبكة إنه وقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) توصلوا لاتفاق تدفع بمقتضاه الدول الأعضاء تكلفة الأسلحة الأميركية التي سوف يتم إرسالها فيما بعد إلى أوكرانيا.

وأضاف: "سوف نرسل أسلحة للناتو، وسوف يدفع الناتو ثمن تلك الأسلحة بالكامل".

وأضاف أنه ليس على دراية بأمر أصدره وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث لوقف تقديم شحنات أسلحة مقررة لأوكرانيا.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي في أعقاب لقاء لوزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال تجمع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.