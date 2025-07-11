الجيش: توقيف 56 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات دهمت مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – الكورة، وأوقفت 31 سوريًّا، كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون - البترون 18 سوريًّا، كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – المتن 7 سوريين، وذلك لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية".
وأكدت أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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