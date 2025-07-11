لاريجاني: ندرس حاليًا رسائل تلقيناها من أميركا بشأن استئناف المفاوضات

أعلن مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي لاريجاني، "أننا ندرس حاليًا رسائل تلقيناها من أميركا بشأن استئناف المفاوضات".
ولفت، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّه "بعد الحرب علينا لم نعد نثق مطلقا بالولايات المتحدة الأميركية".
وسبق وأن أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ طهران لا تزال مهتمة بالدبلوماسية، مضيفًا أنه والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف كانا "على أعتاب إنجاز تاريخي" قبل الحرب الإسرائيلية على إيران والتي شاركت فيها لاحقًا أميركا بضرب منشآت نووية إيرانية.
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