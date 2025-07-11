استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده نائب وزير خارجية اليونان M. Ioannis Michail Loverdos ترافقه سفيرة اليونان Despina Koukoulopoulou والقنصل Ighnatios Papadimitriou.
ولفت لوفردوس، بعد اللقاء، الى أنني "سُررتُ جدًّا بزيارة سيادة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، وكانت مناسبة لأنقل له محبّة وتفهّم الحكومة اليونانية تجاه الكنيسة الأرثوذكسية والشعب في لبنان".
وقال "نريد المحبة والتفاهم لكي نبقى متّحدين كما قال لنا الربّ يسوع المسيح. أريد أيضًا أن أشكر الكنيسة الأرثوذكسية في بيروت من أعماق قلبي وأن أهنّئها على عملها الاجتماعي إلى جانب عملها الروحي، الذي تقدّمه لأبناء بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير خارجية اليونان زارعوده: نريد المحبة والتفاهم كي نبقى متّحدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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