سلامة أعلن عودة فعالية "ليلة المتاحف" في 29 تموز: نأمل أن يكون هناك متاحف جديدة بالسنة المقبلة

أعلن وزير الثقافة ​غسان سلامة​، خلال مؤتمر صحافي في مقر المكتبة الوطنية، عن "عودة فعالية ​ليلة المتاحف​ في 29 من تموز الحالي، بدءا من السابعة مساء حتى الحادية عشرة ليلا، بعد أن حجبت عن الجمهور لسنوات".

وقال سلامة: "من دواعي سروري أن أعلن عودة الوزارة تجربة أثبتت نجاحها، إلا أن ظروفا استثنائية حجبتها عنا ولأسباب يعرفها الجميع منها الكوفيد والانهيار المالي. واليوم، تعود فعالية ليلة المتاحف إلى الحياة، ولا أخفي أمرا أن ذلك تطلب جهودا حثيثة من الوزارة ومشاركة من عدد من المؤسسات الداعمة، لا سيما مصلحة النقل المشترك، التي ستؤمن الانتقال المجاني لكل الزوار من المتاحف المدرجة للزيارة وإلى أي منها".

أضاف: "نأمل من كل المواطنين مواكبتنا، بدءا من المتحف الوطني، مرورا ببقية المتاحف، مع الإشارة إلى أن في كل متحف هناك مرشدا ثقافيا يعنى بتقديم الشروح والرد على استفسارات الزوار".

وتمنى "أن يكون هناك المزيد من المتاحف في السنة المقبلة"، وقال: "نحن نحضر لمن سيخلفنا في الوزارة لادخال متاحف جديدة ضمن هذه الفعالية، فالوزارة تعمل حاليا على بناء عدد من المتاحف، ولست متأكدا أنها ستكون جاهزة العام المقبل".

وأضاف سلامة: "في العامين المقبلين، سيكون هناك متحف اثري كبير في صور، فنحن على بعد أقل من عام، وسيتم استكماله. وفي صيدا، بعد توقف سنوات سنبدأ العمل في متحف صيدا الأثري، الذي انفق عليه ما يقارب الـ6 ملايين دولار حتى الساعة، ونحن نبحث عن هبة لاستكماله. قد يحتاج هذا المتحف إلى عامين لانتهاء العمل فيه".

وتحدث عن "مشروع إنشاء متحف أكبر في جبيل، حيث حصلت اكتشافات اثرية في غاية الاهمية في العامين الماضيين، ونريد ان نسلط الضوء عليها أكثر فأكثر"، وقال: "إذا، إن عدد المتاحف كبير هذا العام، ونتمنى أن نشهد في العامين المقبلين المزيد من المتاحف في كل المدن الأثرية في لبنان".