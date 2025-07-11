الخوري: اعترضنا على آلية التعيين بسبب عدم الحصول على أسماء المرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة

أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في حديث لـ"mtv"، الى أنه "هناك اعتراض على آلية التعيين حيث أن هناك وزراء لا يحصلون على أسماء المرشحين للمناصب قبل ٤٨ ساعة من الجلسة بحسب الآلية".

وكان قد لفت الخوري​، خلال مغادرته جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أنّه "ثبت اليوم أن هناك وزراء درجة أولى ووزراء درجة ثانية في الحكومة وللبحث صلة".