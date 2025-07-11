مصادر "الجديد": وزير الدفاع يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو قانوني ولا يمكن متابعته بالسياسة

أفادت مصادر قناة "الجديد"، عن "تواصل رسمي حصل بين لبنان وسوريا بشأن ملف الموقوفين السوريين في لبنان، أدى إلى نفي صحة الكلام المتناقل حول تصعيد سوري ضد لبنان".
في السياق، قال المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خالد قواص لـ"الجديد"، إنّ "المعلومات المتناقلة حول امتعاض مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أمام الرئيس السوري احمد الشرع غير صحيحة".
وأكّدت مصادر قضائية لـ"الجديد"، أنّ "وزير الدفاع ميشال منسى يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو قانوني ولا يمكن متابعته بالسياسة وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به".
ولفت إلى أنّ "الحل يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي"، موضحة أنّه "يوجد عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يُحاكموا أمام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم الى تنظيمات سورية معارضة".
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