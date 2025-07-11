"رويترز": تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين إلى 28 و29 تموز

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن دبلوماسيين، بأنّه "تم تأجيل مؤتمر ​الأمم المتحدة​ بشأن ​حل الدولتين​ بين إسرائيل وفلسطين إلى 28 و29 تموز".

يأتي ذلك بعد تأجيله الشهر الماضي عندما شنت إسرائيل حربها على إيران.

والشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها على علم بتأجيل المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعنى بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين - الذي كان مقررا عقده في منتصف حزيران، مشيرة إلى أنها تظل منخرطة مع فرنسا والسعودية، اللتين دعتا للمؤتمر، بخصوص المواعيد الجديدة للمؤتمر.