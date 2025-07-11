الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال مواطن لبناني في النميرية بسبب "التخطيط لعمليات داخل إسرائيل"

زعم ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أنّه اغتال مع جهاز الشاباك ال​لبنان​ي محمد شعيب في منطقة ​النميرية​، و"الذي كان يعمل على الدفع بأنشطة على الساحة الشمالية ضد مواطني إسرائيل".

وادّعى الجيش الإسرائيلي بأنّ "شعيب شكل عنصرًا مركزيًا في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات، وكذلك لإنشاء بنى تحتية مسلحة في لبنان. كما شكل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي الضفة الغربية وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان".