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ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الوادى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

الجمعة، 11 يوليو 2025 09:14 م

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة الوادي الجديد والبالغ عددهم 8 مترشحين والمعلقة بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية.

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 8 مترشحين علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة الوادي الجديد وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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