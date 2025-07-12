شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط استطلاع الرأي لوسائل الإعلام فى تغطية مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمت المادة "33" من قانون ممارسة الحياة السياسية ضوابط استطلاع الرأي على كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة .

وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلى:

1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به .

2- الجهة التي تولت تمويله .

۳- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف .

4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن .

5- الأسئلة التي اشتمل عليها

6 - طريقة جمع بياناته

7- تاريخ القيام به .

8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه .

وفي جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء. وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع .

وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .



