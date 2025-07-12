مخزومي: نطالب الحكومة بمنح الجيش الأمر لنزع سلاح حزب الله

أشار النائب ​فؤاد مخزومي​، في حديث لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنّ "مسألة تسليم سلاح ​حزب الله​ تُعد شأنًا داخليًا بحتًا"، وقال: "نطالب الحكومة بمنح الجيش الأمر لنزع سلاح حزب الله".

ولفت إلى أنّ "سلاح حزب الله تحوّل في فترة من الفترات إلى أداة سياسية"، معتبرًا أنّه "إذا أعطت الحكومة القرار للجيش لنزع سلاح حزب الله فإن الأخير يُعتقد أنه لن يضع نفسه في مواجهة الجيش وكان يجب على الحكومة اتخاذ قرار نزع السلاح منذ تشكيلها".

وذكر مخزومي أنّه قد يسحب الثقة من الحكومة "نتيجة عدم تطبيقها القرارات الثلاثة الأساسية: الإصلاح - تنفيذ القرار 1701 وتسليم السلاح - ترسيم الحدود".

ورأى أنّه "إذا لم نحدد جدولًا زمنيًا لنزع السلاح وبدأنا التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين وبوتيرة سريعة فما الذي يضمن عدم قيام الإسرائيليين بمزيد من الضربات؟".

إلى ذلك، اعتبر محزومي أنّ "لا مصلحة للرئيس السوري أحمد الشرع الذي يسعى لأن يكون شريكًا في المنطقة في التسبب بمشاكل مع ​لبنان​".

في سياق آخر، صرّح مخزومي بأنّه "معارض للتمديد لمجلس النواب الحالي حتى في حال تعذّر الوصول إلى إقرار القانون الانتخابي الذي نطمح إليه".