"سرايا القدس" أعلنت استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في شمال خانيونس

أعلنت "سرايا القدس"، في بيان عسكري، "أننا قصفنا بقذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس"، في جنوب قطاع غزة.
ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة وتوقع فيهم الخسائر مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع والمجازر اليومية بحق الفلسطينيين.
هذا، وتستمر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن حيث ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الزيارة مسألة الهدنة وإطلاق سراح الأسرى.
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