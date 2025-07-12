مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة سنجل في رام الله

قُتل فلسطيني وأصيب 40 آخرون، إثر هجوم المستوطنين الإسرائيليين على بلدة سنجل شمال مدينة رام الله في ​الضفة الغربية​، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته بكتيبتين إضافيتين في الضفة.

ومنعت مجموعات المستوطنين الطواقم الطبية من الوصول إلى شبان محاصرين في الأحراج المحيطة ببلد سنجلة.

من جانبها، أعلنت جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​، أنها تعاملت مع المصابين في الرأس في بلدة سنجل، جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين، ونقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج.

كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على بلدات فلسطينية في وسط وجنوب الضفة، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، منهم أطفال ونساء.

وفي بلدة المنية شرقي بيت لحم، أكد رئيس مجلس القرية، زايد كوازبة أن المستوطنين هاجموا البلدة بحماية الجيش الإسرائيلي، الذي بدوره أطلق قنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى عدة حالات اختناق.

كما أفادت مصادر طبية وفق قناة "الجزيرة"، عن إصابة طفلة، عمرها 3 سنوات بجروح في الرأس جراء اعتداء مباشر من أحد المستوطنين.

أما في مسافر يطا جنوب الخليل، فقد هاجم مستوطنون مساكن الفلسطينيين واعتدوا بالضرب على السكان، وأسفرت الاعتداءات عن إصابة شابين نُقلا إلى العلاج، وفق الهلال الأحمر.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد النصف الأول من العام الحالي أكثر من 2150 اعتداء، نفذها المستوطنون في الضفة، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، في ظل حماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي.