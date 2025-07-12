الدفاع المدني بغزة: مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل

أعلن الدفاع المدني في قطاع ​غزة​، أن "مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي ومحاصرة القطاع.

ولفت إلى أن "طواقمنا تحركت بسيارة مدنية لإنقاذ عالقين ولا نستطيع تلبية نداءات استغاثة".

وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مصادر في مستشفيات ​غزة​، عن سقوط 45 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ فجر الجمعة، بينهم 11 من منتظري المساعدات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مسؤولين مطلعين على محادثات الدوحة قالوا إنه لا تقدم في آخر 24 ساعة في المفاوضات بسبب خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي".

في وقت سابق، كشفت مصادر قناة "الجزيرة"، أنّ "خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تُبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال"، مشيرة إلى أنّ "خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع ​​غزة​​".

ولفتت إلى أنّ "الخريطة تمهّد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم لمصر أو عبر البحر"، مضيفة "الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تصل في بعض المناطق لـ3 كيلومترات".