المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ميرتس يجري الخميس المقبل زيارته الرسمية الأولى إلى لندن

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ​ستيف ماير​، أن " المستشار الألماني فريدريش ميرتس ستوجّه إلى لندن الخميس المقبل في زيارة ستكون الأولى له إلى بريطانيا منذ توليه المنصب في أيار".

وقال ماير في تصريح لصحافيين إن "رئيس الوزراء كير ستارمر سيستقبل ميرتس في 17 تموز"، لافتا إلى أن "الرجلين سيوقّعان معاهدة صداقة تشمل التعاون الخارجي والأمني".

أضاف "سيشمل الاتفاق أيضا تدابير لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز روابط أقوى بين أبناء البلدين".

في تشرين الأول الماضي، توصّلت بريطانيا وألمانيا إلى اتفاقية دفاعية، وأعلنتا مذّاك مبادرات مشتركة عدة على غرار تطوير صواريخ هجومية.