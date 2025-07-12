"أطباء بلا حدود" حذّرت من ارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد في غزة

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، من أن فرقها في ​غزة​ تلاحظ ارتفاعا في مستويات سوء التغذية الحاد في القطاع، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والحصار.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن حالات سوء التغذية الحاد شهدت "ارتفاعا غير مسبوق" في اثنتين من عياداتها في قطاع غزة.

وأوضحت أنه "في عيادة المواصي بجنوب غزة، وعيادة أطباء بلا حدود في غزة بشمال القطاع، نشهد أعلى عدد من حالات سوء التغذية التي سجلتها فرقنا في القطاع على الإطلاق".

وتقدم العيادتان حاليا العلاج لأكثر من 700 امرأة حامل ومرضعة ونحو 500 طفل يعانون سوء التغذية الشديد والمتوسط.

وقالت المنظمة إن عدد الحالات في عيادة مدينة غزة تضاعف تقريبا أربع مرات في أقل من شهرين، من 293 حالة في أيار إلى 983 حالة في بداية هذا الشهر.

ونقلت عن نائب المنسّق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة محمد أبو مغيصيب قوله "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها حالات سوء التغذية بهذا النطاق الواسع في غزة".