بوليتيكو: ترتمب يدرس تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمئات الملايين من الدولارات

أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصدرين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمئات الملايين من الدولارات.

وكان قد قال الرئيس الأميركي لشبكة "إن. بي. سي. نيوز"، الخميس، إنه سيصدر "إعلاناً مهماً" بشأن روسيا يوم الاثنين المقبل، من دون توضيح ما الذي سيتضمنه.

وفي الأيام القليلة الماضية، عبّر ترامب عن استيائه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وسبق وأن أعلن ترامب أنه يريد إرسال "المزيد" من الأسلحة إلى كييف ولا سيما "الدفاعية" منها، متهماً بوتين بالتفوه بـ"ترهات" حول أوكرانيا وملمحاً إلى أنه ينوي فرض عقوبات جديدة على روسيا.