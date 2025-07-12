سوريا.. استمرار جهود إخماد الحرائق لليوم التاسع

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

أعلن الدفاع المدني السوري، أمس، مواصلة فرق الإطفاء جهود مكافحة حرائق الغابات في ريف اللاذقية على الساحل السوري، وذلك بمشاركة 16 طائرة ومئات الآليات، ووسط ظروف مناخية معقدة ومخاطر ميدانية ناجمة عن وجود الألغام ومخلفات الحرب، ما فاقم من انتشار النيران، وصعّب عمليات الإخماد.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن العمليات تتركز في محور الانتشار الأصعب للنيران في جبل «النسر» قرب «قسطل معاف» منذ 36 ساعة، إضافة لمحور «برج زاهي» و«العطيرة» وغابات الفرنلق في ريف اللاذقية الشمالي، وفقاً لوكالة سوريا الإخبارية.

ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 150 فريقاً من الدفاع المدني السوري وفرق الإطفاء، إضافة إلى فرق من المؤسسات والوزارات وفرق تطوعية مدعومين بـ 300 آلية إطفاء وعشرات آليات الدعم اللوجيستي، إضافة لمعدات هندسية ثقيلة تستخدم لتقسيم الغابات إلى قطاعات يمكن الوصول إليها وفتح الطرق أمام فرق الإطفاء.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن المساحات المتضررة من الحرائق في غابات ريف اللاذقية تجاوزت حتى الآن 15 ألف هكتار، مشيراً إلى أن الرياح القوية تسهم في تسريع انتشار النيران، على الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها فرق الإطفاء وإنشائها لخطوط قطع ناري بهدف احتواء النيران.

كما تشارك في العمليات فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، وفي الجانب الجوي تسهم 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في تنفيذ عمليات الإخماد الجوي، في إطار تنسيق مشترك لمواجهة الكارثة.

وفي السياق، أعلن الدفاع المدني العراقي استعداده لإرسال 20 فرقة إطفاء تخصصية إلى سوريا للمساهمة في السيطرة على موجة الحرائق، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار تحرك إنساني لتقليل الخسائر البيئية والمادية والبشرية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، قال مدير الدفاع المدني في بغداد، اللواء حسن إبراهيم، إن «التحرك جاء بتوجيه من وزير الداخلية ومدير الدفاع المدني، ويهدف إلى دعم جهود إخماد الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية»، مضيفاً أن «الفرق المشاركة تشمل وحدات تخصصية وحوضية مجهزة بالكامل». وأشار المسؤول العراقي إلى أن هذه الخطوة «تمثل موقفاً إنسانياً ووطنياً من العراق لمساندة الأشقاء في سوريا، خاصة في ظل الأضرار الواسعة التي تسببت بها الحرائق على الصعيدين البيئي والمجتمعي».

ويوم الثلاثاء الماضي، طلبت سوريا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية على الساحل السوري، منذ 3 يوليو الجاري.