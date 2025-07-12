الاتحاد الأوروبي يحذر من «توتر عسكري وشيك» في طرابلس

ابوظبي - سيف اليزيد - بنغازي (الاتحاد)

حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك، من تفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال البيان المشترك إن هناك تقارير عن استمرار التحشيدات العسكرية في مدينة طرابلس ومحيطها ينذر باشتعال المشهد الأمني وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة.

وحث البيان جميع الأطراف على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلمياً، والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها بحسب ما جاء في البيان.

وتابع البيان: «نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقاً للقانون الدولي، كما نؤكد التزامنا بالمساءلة عن جميع الأعمال التي تهدد السلام وسلامة المدنيين، أو تضر بالمؤسسات الوطنية أو سلامة العملية السياسية».

وأضاف البيان «يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات، ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بناء بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».