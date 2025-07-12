الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء منطقتين في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، الفلسطينيين بإخلاء منطقتين غرب مدينة غزة، يقطنهما آلاف المدنيين بينهم نازحون، تمهيداً لمهاجمتهما.

ويضم المربعان المعروفان بـ«بلوكات 783 و784»، مستشفى ومقراً لمنظمة حقوقية فلسطينية، وجامعتين، وموقعاً تابعاً للأمم المتحدة، إلى جانب مناطق مكتظة بالفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «إلى سكان منطقة مدينة غزة في بلوكات 783 و784، أخلوا المنطقة بشكل فوري، سوف نهاجمها بقوة شديدة».

وأرفق الجيش خريطة تظهر المنطقتين المستهدفتين، وتبين وجود منشآت مدنية وخدمية حيوية.

وتقع المنطقتين في حي الرمال الجنوبي، وتضمان آلاف الأسر إلى جانب نازحين يقيمون بمدارس ومخيمات وخيام نصبت في الشوارع والأراضي المفتوحة، بعد فرارهم من مناطق شرق مدينة غزة، وشمال القطاع، جراء القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء السابقة.